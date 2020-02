Der Pkw-Lenker war mit seinem Wagen zunächst vorschriftsgemäß an der roten Ampel auf der Dr.-Koss-Straße in Wels stehengeblieben. Als er einen Bus kommen sah, der vom Kaiser-Josef-Platz kommend nach rechts in Richtung Norden auf die Dr.-Koss-Straße einbog, nahm der 68-Jährige irrtümlich an, dass auch für ihn nun die Ampel Grün zeige. Daraufhin fuhr er mit seinem Wagen geradeaus bei Rot in die Kreuzung ein.