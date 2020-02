Marko sieht Vettel in diesem Jahr mit Blick auf seine mittelfristige Formel-1-Zukunft in der Bringschuld. „Wenn er weiterfahren will und weiter einen gutdotierten Vertrag in einem wettbewerbsfähigem Team haben will, muss er eine richtig gute Saison in diesem Jahr hinlegen“, meinte der 76-jährige Steirer. Vettel war im Vorjahr nach einer schwachen Saison mit nur einem Sieg hinter seinem Stallrivalen Charles Leclerc (22) WM-Fünfter geworden.