Genau so gut kann’s sein, dass in drei Wochen niemand mehr an den Schrecken vom ersten Liga-Spiel 2020 denkt. Vorläufig schrillen bei den Bullen aber die Alarmglocken: Trainer Marsch muss sich überlegen, ob das 3-5-2 das passende System ist, wie er die Defensive sattelfester hinbekommt und Daka und Co. an die Kaltschnäuzigkeit des Herbsts heranführt.