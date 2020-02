109 Opfer offiziell bekannt

Die Anklageschrift gegen den 57-Jährigen, die den wahrscheinlich größten Missbrauchsfall, der jemals in Österreichs geschehen ist, dokumentiert: An 109 Buben soll sich der Urologe vergangen haben. Im Salzkammergut. In seiner Praxis in Gmunden, in seinem Haus am Attersee, in seiner Wohnung in Vöcklabruck, in seiner Villa in Ägypten.