Führerschein in Tschechien bestellt

Bei einer Schwerpunktkontrolle „Drogen im Straßenverkehr“ in der Nacht auf Samstag ging der Polizei ein 30-Jähriger aus Schwertberg ins Netz. Der Mühlviertel hatte zwar einen Führerschein dabei, die Beamten konnten ihn allerdings als Fälschung identifizieren. Der (zu) ehrliche Drogenlenker hatte eine passende Erklärung parat: Nachdem er fünfmal durch die Führerscheinprüfung gerasselt war, bestellte er sich den Schein in einer Disco in Tschechien und ließ ihn sich nach Hause schicken. Der Amtsarzt stellte die Fahruntauglichkeit aufgrund von Suchtgiftbeeinträchtigung fest, der gefälschte Führerschein wurde ihm abgenommen.