Ähnlicher Fall wie vor einem Jahr

Panisch alarmierten seine Kollegen die Einsatzkräfte, eine große Suchaktion mit Alpinpolizei, Bergrettung und einem Hubschrauber wurde gestartet - aber ohne Ergebnis. Um 7.45 Uhr dann großes Aufatmen: Der Gesuchte tauchte wieder in seiner Unterkunft auf! Wie sich herausstellte, war er die ganze Nacht auf der Suche nach seinem Hotel betrunken im Ort umhergeirrt. Übrigens: Vor ziemlich genau einem Jahr gab es in Schladming eine ähnliche Suchaktion. Der 30-jährige „Vermisste“ konnte in einer Hotelbar ausfindig gemacht werden, wo er nicht einmal die Zeche bezahlt hatte