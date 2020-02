Per Lastenrad bis zur Haustür der Kunden

Die Art und Weise, wie die Köberls (vulgo Gredlbauer) ihre Bioprodukte an die Frau und den Mann bringen, ist das Besondere an ihrem Konzept: Per selbst gebautem Lastenrad, das bis zu zwei Euro-Paletten beziehungsweise 350 Kilo fasst, sind Stefanie und Ferdinand das ganze Jahr über unterwegs. „Wir nehmen zuerst die Bestellungen telefonisch oder per Mail auf, befüllen unsere Mehrwegkisten und bringen diese dann bis vor die Haustür unserer Kunden“, erklären die Grazer.