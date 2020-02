Gesetzliche Grundlage soll Abhilfe schaffen

Das Land wehrt sich, argumentiert, das Geschehene liege über 20 Jahre zurück, sei verjährt – trotz eindeutiger Beweislage. Geht es nach der grünen Landtagsabgeordneten Veronika Nitsche, soll sich das nun ändern. In einem Antrag fordert sie eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, die dem Land Steiermark einen Verjährungsverzicht ermöglicht – so wie es heuer in Tirol passieren soll. Nitsche: „So sollten es auch der Landeshauptmann und Soziallandesrätin Kampus sehen!“