„Besserer Start in den Tag“

Seit 14 Jahren beginnt für Frau Pirchmoser der Arbeitstag um eine Uhrzeit, in welcher sich der Großteil der Menschen im Land wohl noch im Tiefschlaf befindet und der Wecker für sie erst in einigen Stunden klingelt. „Das Arbeiten in der Nacht und den frühen Morgenstunden macht mir nichts aus. So starte ich sogar besser in den Tag hinein“, teilt sie mit einem Schmunzeln im Gesicht mit. An den von ihr „einzuschulenden“ Beifahrer gerichtet gibt sie unmittelbar darauf die Anweisung: „Auch wenn unser Job mit Zeitdruck zu tun hat: Achte bitte darauf, dass Du die Zeitungen immer so ablegst, dass sie nicht nass werden“.