Ob in Smartphones, Notebooks, Smartwatches oder smarten Lautsprechern: Eine Vielzahl moderner Geräte verfügt über integrierte Mikrofone, die potenziell Gespräche aufzeichnen können. Schutz vor heimlichen Lauschangriffen verspricht nun ein an der University of Chicago entwickeltes Armband, dass die „Wanzen“ taub macht.