Der WAC kompensierte den Abgang der drei Leistungsträger Michael Sollbauer, Anderson Niangbo und Marcel Ritzmaier durchaus erfolgreich. Mit den Neuzugängen Milos Jojic, Miguel Vieira und Cheikhou Dieng dominierte man das Geschehen vor rund 3.500 Zuschauern in der Lavanttal-Arena von Beginn an. Zwar prüfte Dario Tadic WAC-Goalie Alexander Kofler schon in der zweiten Minute, dann aber übernahmen die Hausherren. Torhüter Rene Swete wurde von Michael Liendl (10.), Lukas Schmitz (27.) und Jojic (39.) gefordert, ein gefährlicher Weissman-Volley ging über das Tor (43.).