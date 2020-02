Borussia Mönchengladbach setzte sich später am Abend gegen Fortuna Düsseldorf klar durch - die Mannschaft von Trainer Marco Rose gewann mit 4:1. Es war der erste Sieg im Niederrhein-Derby seit 30 Jahren. Damit hielt Gladbach Kontakt zur Spitze, punktegleich mit dem Dritten Dortmund belegt die Borussia den vierten Platz. Düsseldorf steht weiter auf dem 16. Rang. Die Fortuna machte in der ersten Hälfte den etwas stärkeren Eindruck, dennoch ging Mönchengladbach durch Jonas Hofmann, der in der 22. Minute aus spitzem Winkel traf, in Führung. 51.000 Zuschauer sahen in der 29. Minute den Ausgleich durch Erik Thommy, der sich im Zweikampf gegen ÖFB-Teamverteidiger Stefan Lainer durchsetzte. Nach der Pause wurde Kapitän Lars Stindl mit zwei Toren (51., 78.) zum Matchwinner. Florian Neuhaus (82.) besorgte den Endstand.