Völlig eskaliert ist am Samstag in den frühen Morgenstunden ein Streit zwischen zwei Männern in einem Mehrparteienhaus in Kufstein! Nachdem Nachbarn Alarm geschlagen hatten, stießen die Beamten im Stiegenhaus auf einen Mann (37), der ein Küchenmesser in der Hand hielt, und auf eine Person mit geschwollenem Auge und blutendem Ohr.