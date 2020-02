Panik ist in der Nacht auf Samstag unter Arbeitskollegen ausgebrochen: Sie feierten in einer Skihütte in Schladming und fuhren gegen Mitternacht ins Tal ab. Ein 24-Jähriger war aber verschwunden! Die Einsatzkräfte wurden alarmiert, eine große Suchaktion wurde gestartet. Bis der Vermisste Samstagfrüh im Hotel auftauchte.