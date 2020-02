Überall zurück

Damit war die Doppelführung der Österreicher in der Super-G-Weltcup-Wertung futsch. Und wohl auch die Chance auf zumindest eine Kugel beim Finale in Cortina. Erstmals seit 1995 droht Ski-Österreich die totale Kristall-Pleite, weder bei den Damen noch bei den Herren schaut’s nach einem Sieg in irgendeiner Wertung aus - auch nicht bei den Nationencups. In allen alpinen Ranglisten liegt der ÖSV derzeit zurück.