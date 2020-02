Am Donnerstag wartet in der Europa League bereits das Auswärtsspiel bei Alkmaar, am 4. März ist erneut auswärts im Cup-Halbfinale Salzburg der Gegner. „Mit dieser Intensität, dieser Kampfbereitschaft und dieser Laufleistung können wir jede Mannschaft schlagen“, war Schlager überzeugt. Seine Truppe schaffte am Freitag vor den Augen von ÖFB-Teamchef Franco Foda jedenfalls Historisches: Mit dem zehnten Auswärtssieg im zehnten Saisonspiel stellte der LASK einen neuen BL-Rekord auf, verbesserte die alte Bestmarke der Wiener Austria aus der Saison 1985/86.