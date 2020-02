KAC holt Weltmeister

Die Capitals (daheim sieben Siege in Serie) trafen noch zum 2:3, Herburger im Finish aber ins leere Tor. Die Salzburger bauten damit ihren Vorsprung an der Spitze auf sechs Punkte aus. Weil auch KAC, der als Haugen-Ersatz den schwedischen Goalie Jhonas Enroth (31) – Weltmeister 2013 und in 154 NHL-Partien im Einsatz – verpflichtete, in Bozen mit 1:3 unterlag.