Südtirol zieht davon

HCB Südtirol bezwang den KAC mit 3:1 und zog an den Wienern vorbei. Die Bozener schwimmen weiter auf der Erfolgswelle, feierten ihren fünften Heimsieg in Serie. Die Kärntner mussten hingegen die vierte Auswärtspleite im Folge hinnehmen. Die Gastgeber leiteten den Erfolg mit einem Doppelschlag innerhalb von sechs Sekunden ein (6.). Nach dem baldigen Anschlusstreffer durch Andrew Kozek (8.) fiel die Entscheidung in dem spannenden Match erst im Finish (58.).