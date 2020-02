Die „Gatterjagd“ sorgt für rhetorischen Schusswechsel. Auslöser sind die Bilder aus dem Tiroler Dorf Kaisers. „Grausamer und barbarischer Brauch“, sagen die einen, „nötiger Eingriff“ die anderen. Nüchtern betrachtet, handelt es sich dabei um eine Jagd in einem Wildgehege. In Österreich existieren noch etwa 80 aktiv betriebene Jagdgatter, und zwar in Niederösterreich und in Salzburg (in diesen Bundesländern ist diese Variante noch erlaubt). Es gibt aber Unterschiede - und eine Tradition.