Außerdem wird das Unternehmen verstärkt 48-Volt-Technik nutzen, um die Motoren sparsamer zu machen, um so den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Bislang nur in der aktuellen Version des Tuscon dürfte dieses Mildhybridsystem auch in den anderen Baureihen wie etwa in der neuen Generation des Kleinwagens i20 sowie in dem aufgefrischten Kompakten i30 oder auch im großen SUV Santa Fe zum Einsatz kommen.