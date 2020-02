Der erste Brief ist an die APG und an den Mutterkonzern, Verbund AG, gerichtet. Dabei wird der Aufsichtsrat aufgefordert, den möglichen finanziellen Schaden für die Aktionäre abzuwenden. Denn mittlerweile sind schon drei Verfahren wegen der Leitung anhängig. Und jedes könnte den weiteren Bau stoppen und schlimmsten Falls auch zu einem Rückbau führen. Seit kurzem wird beim Bundesverwaltungsgericht die Wiederaufnahme in zwei Fällen bearbeitet. Dabei geht es um die fehlende SUP (Strategische Umweltprüfung) und das mangelnde Vorliegen eines öffentlichen Interesses. 70 Prozent der technischen Kapazität müssen nach EU-Verordnung seit dem 1. Jänner 2020 für Transitstrom zur Verfügung gestellt werden.