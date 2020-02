Ein Weltrekordversuch des niederösterreichischen Apnoetauchers Christian Redl ist am Freitag am Kärntner Weißensee gescheitert. Wie der mehrfache Weltrekordhalter im Freitauchen in einer Aussendung mitteilte, erreichte er zwar wie geplant eine Tiefe von 71 Metern unter dem Eis des Sees - beim Auftauchen gab es aber Komplikationen.