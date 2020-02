Zwei Migranten hatten Beschwerde gegen Spanien eingelegt

Zwei Migranten aus Mali und der Elfenbeinküste hatten 2015 - unterstützt vom European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) - in Straßburg gegen Spanien Beschwerde eingelegt. 2014 wurden sie beim Versuch, den Grenzzaun in Melilla zu überwinden, von der spanischen Guardia Civil festgenommen und ohne Verfahren nach Marokko gebracht und dort den marokkanischen Grenzbeamten übergeben.