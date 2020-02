Deutlicher Rückgang zu 2019

Mit Stichtag 20. Jänner 2020 waren 2388 Asylwerber in der Steiermark in der Grundversorgung - gegenüber 2019 ist das ein Rückgang von gut 30 Prozent. In Graz befanden sich insgesamt 771 Menschen in der Grundversorgung. „In allen Bezirken liegen wir damit deutlich unter 0,5 Prozent Asylwerberinnen und -werber an der Bevölkerung“, kommentiert Doris Kampus die aktuelle Statistik. Weitere Details: