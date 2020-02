Kienzl stößt sich vor allem am so genannten Normkostenmodell, das in der Steiermark seit 2005 gilt. Das bedeutet, dass die öffentliche Hand für diverse Leistungen fixe Beträge bezahlt (z. B. für Haustechniker, Raumpfleger, Küche), auch wenn die tatsächlichen Kosten (deutlich) darunter liegen.