Auch 2019 ist Oberösterreich erneut gewachsen. Ein Plus von 0,6 Prozent bedeutet im Bundesländerranking Rang drei nach Wien (0,8%) und Vorarlberg (0,7%). Wie in den Jahren zuvor, hat das Wachstum hauptsächlich die starke Zuwanderung möglich gemacht. Die Zahl der Nicht-Österreicher ist in Oberösterreich um 4,2 Prozent von 189.056 auf 197.158 gestiegen - siehe dazu die Grafik oben.