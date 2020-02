2. Tribeca Film Festival - New York

Tribeca ist mit unzähligen Kunstgalerien, Trendläden, Bars und Restaurants nicht nur eines der angesagtesten Viertel in Downtown Manhattan. Dort findet auch das bei Stars und Fans gleichermaßen beliebte Tribeca Film Festival (15.-26. Ap‍ril) statt. Tipp: Beim Cafébesuch unbedingt Augen und Ohren offen halten - am Nebentisch könnte gerade ein Interview stattfinden!