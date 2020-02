SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat sich nach dem Parteivorstand am Freitagnachmittag zuversichtlich gezeigt, dass die Basis ihre Vertrauensfrage positiv beantwortet: „Ich bin überzeugt davon, dass ich diesen Rückhalt bekommen werden“, sagte sie. Erfolgreich könne die Sozialdemokratie nur sein, wenn alle an einem Strang ziehen. Rendi-Wagner argumentierte ihren in der SPÖ bisher einmaligen Schritt damit, dass eine entsprechende Stärkung durch die Basis nicht nur ihr, sondern der ganzen Partei helfen werde.