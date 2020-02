1. Bangkok (Thailand)

Tschüss Schmuddelwetter: November bis Februar ist die beste Reisezeit für Thailand. Es ist nicht zu heiß, es regnet kaum. Das gastfreundliche Land in Südostasien wartet mit etwa acht Sonnenstunden pro Tag auf. Möglich macht das die Trockenzeit in Südthailand, in der Urlauber die Winterzeit im Heimatland schnell vergessen können. Denn Thailands Strände sind prädestiniert, um die Seele so richtig baumeln zu lassen. Entspannung pur findet man auch in Bang Saenin, Teil der Provinz Chonburi, die nur 85 Kilometer von Bangkok entfernt liegt und somit der Hauptstadt am nächsten ist. Am Strand ist vor allem an Wochenenden viel los, denn dann wird gechillt, gebadet und gefeiert.