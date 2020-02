Franz Wruss sorgte in den letzten Jahrzehnten immer wieder für Schlagzeilen. 43 TV-Auftritte hatte der Pernegger, er ist Weltrekordhalter in der Blitzhypnose, im Jahr 2000 hat er die Einschlaf-Hotline „Bei Anruf Schlaf“ in verschiedenen Ländern produziert und nach eigenen Angaben bis heute insgesamt 14.000 Behandlungen durchgeführt. Der Steirer meint, dass eine einzige Behandlung ausreiche, um den gewünschten Erfolg zu erzielen.