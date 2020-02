Vor fünf bis sechs Jahren ein Todesurteil

Die häufigsten Diagnosen lauten Leukämie, Tumore in Gehirn oder Rückenmark sowie Lymphknotenkrebs. In Summe trifft die Krankheit einen von 300 jungen Menschen zwischen einem und 20 Jahren. Noch vor fünf bis sechs Jahren bekam man damit quasi sein Todesurteil. Dank intensiver Forschung wurden die Behandlungen aber stetig verbessert. „Es freut mich, dass wir in Oberösterreichs Spitälern eine so gute Versorgung anbieten können. Danke an alle Mitarbeiter“, so Haberlander.