Fahrpläne angepasst

Als ältere Person fühlt sich die Hallerin außerdem bei den Fahrplänen diskriminiert: „Die sind so klein geschrieben, dass ich sie nicht einmal mit meiner Lupe lesen kann.“ Mit Computern kann die Frau nicht umgehen, sie würde sich ein Heft mit großer Schrift wünschen. Im Kundencenter in Innsbruck würden ihr die Mitarbeiter gerne die Fahrpläne im Großformat ausdrucken, nennt Baltes als Option. Man sei bemüht: „Die Fahrpläne wurden bereits so angepasst, dass viel Farbe rausgenommen wurde und der Text Schwarz auf Weiß steht. Außerdem hängen wir die Fahrpläne, wo es möglich ist, im A3-Format aus.“