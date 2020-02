Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Rund 130 der 190 Beschäftigten im Laufen-Werk in Wihelmsburg sollen abgebaut werden. „Das ist ein unerwarteter Schlag“, erklären Gewerkschaftsvertreter. In der Landesregierung versuchen Volkspartei und Sozialdemokraten bestmögliche Sozialpläne zu erwirken. Doch trotzdem: Die Produktion steht ab Ende April still.