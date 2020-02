Lady Gaga sagt „Ja“ zu sich selbst

In einem exkusiven Kommentar zu Klarna ergänzt Gaga, die ihren Followern erst kürzlich den neuen Mannn an ihrer Seite präsentierte: „Während meiner gesamten Karriere war ich stolz darauf, mit meiner Stimme für das einzustehen, was ich für richtig halte. Die Idee, dass eine Frau einem Mann nur alle vier Jahre einen Tag vorschlagen kann, ist so lächerlich! Als Zeichen des Trotzes gegen diese veraltete Tradition habe ich mich entschlossen, zu mir selbst Ja zu sagen und diesen Ring heute mit Stolz zu tragen! Um mich und alle anderen daran zu erinnern, dass die einzige Erlaubnis, die man braucht jemanden zu lieben, nur die von sich selbst ist!“