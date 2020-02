Nichts geht mehr: Zahlreiche Pendler waren am Freitagnachmittag von einer massiven Störung der ÖBB betroffen. Ein Baumteil war auf die Oberleitung der Franz-Josefs-Bahn in Niederösterreich gestürzt. Zwischen Klosterneuburg-Weidling und Kritzendorf wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Dort war der Andrang der Öffi-Nutzer massiv, man musste mit langen Verzögerungen rechnen. Erst in den frühen Abendstunden entspannte sich die Lage langsam.