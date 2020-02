„Für uns hat der Bahnhof Kühnsdorf eine große Bedeutung. Die Touristen der Region sollen optimale Bedingungen vorfinden“, sagt der Südkärntner Mobilitätsexperte Peter Plaimer. Vor allem die Tourismushochburg St. Kanzian soll in Zukunft rasch erreichbar sein – und zwar mit Öffis und dem Fahrrad. Die „Mobilitätsdrehscheibe“, die direkt beim Bahnhof errichtet werden soll, ist bereits in Planung. Die Kosten dafür: 400.000 Euro. Das über die EU geförderte Projekt ist in Kooperation mit dem Land geplant. Landesrat Sebastian Schuschnig: „Die innovative Kombination touristischer Mobilität und des öffentlichen Verkehrs ist nur zu begrüßen.“ Die Touristen sollen beim Bahnhof eine regelrechte Oase vorfinden. Plaimer: „Errichtet wird ein Mobilitätsbüro und ein Informationszentrum.“ Teil des Konzepts sind außerdem Fahrradverleih und Carsharing-Konzepte.