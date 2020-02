„Wir waren überwältigt, als nach dem Artikel in der ,Krone’ so viele Tierfreunde Sachen gebracht haben. Da war vom Kratzbaum über die bequeme Couch bis hin zu Steppdecken und sogar Hundehütten alles dabei“, berichtet Tierheimleiter Florian Schlagholz. Denn für die neuen Hunde- und Katzenzimmer im Tierheim fehlte es an Ausstattung. „Jetzt können wir es den Hunden und Katzen so richtig gemütlich machen“, freut sich auch Tierpflegerin Anja Wirnsberger, die sich gerade zusätzlich um eine verletzte Elster kümmert.