Klar ist’s ein toller Gast für ihn, denn Ornella Muti (zuletzt 2012 in Wien beim legendär gescheiterten Filmball) macht mit ihren 64 Jahren aktuell so viele Auftritte wie selten davor. Zuletzt in Deutschland cashte sie 10.000 Euro pro Event ab. Beim Opernball - da dauert es länger und ein bisserl Schmerzensgeld ist auch dabei - wird’s 35.000 Euro kosten. Angeblich Mörtels bis dato billigster Gast und eben dritte Wahl. Ihm wird’s aber egal sein, denn seine Muti spricht auch ein wenig Deutsch ...