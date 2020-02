Machtkampf innerhalb der Bundes-CDU entbrannt

Die Spitze der CDU-Bundespartei wertete dies als Verstoß gegen den Unvereinbarkeitsbeschluss, der eine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD verbietet. Der Eklat löste ein politisches Beben in Deutschland aus. So ist innerhalb der CDU ein Kampf um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer, genannt „AKK“, um die Nachfolge als Vorsitzende und Kanzlerkandidatin entbrannt. Als einer der Ersten warf der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz seinen Hut in den Ring. Laut deutschen Medienberichten sei er fest entschlossen zu kandidieren: „So oder so“.