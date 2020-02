Dibon selbst begründete sein Bekenntnis zu Rapid auch mit dem Schritt nach vorne, den die Mannschaft in dieser Saison gemacht habe. „Ich bin schon sieben Jahre bei Rapid, aber es gab noch nicht das, worum ich Fußball spiele - und das sind Titel.“ 2017 und 2019 stand der Abwehrspieler mit den Hütteldorfern bereits im Cupfinale, scheiterte dort aber wie auch in dieser Saison schon in der 2. Cup-Runde an seinem Ex-Club Salzburg. In der Liga betrug der Rückstand auf die führenden Salzburger in der Winterpause zwölf Punkte.