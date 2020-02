Großbauer verabschiedet sich im Frack

Maria Großbauer wird sich bei ihrem letzten Ball musikalisch verabschieden: Um 23.55 Uhr wird die studierte Saxofonistin im Duett gemeinsam mit Nils Landgren (Posaune) und der Bernd Fröhlich Bigband im großen Saal in der Staatsoper einen Abschiedssong spielen - gekleidet in einen Damen-Frack, wie es seitens des Opernhauses hieß. „Mit dem berühmten Duke-Ellington-Jazzstandard ,In a Sentimental Mood‘ sage ich musikalisch Danke und Auf Wiedersehen“, so die Organisatorin.