Wohin mit dem liebsten Haustier im Urlaub? Die „Meerschweinchenfarm“ von Birgit Bravo schafft da Abhilfe: In keinem Haushalt gibt es mehr der putzigen Nager. Was das Hotel mit seinen mehr als hundert flauschigen Gästen besonders auszeichnet, ist die kleine Wunderwelt, die Birgit in mühevoller Kleinarbeit selbst erbaut hat. Von der Weinstube bis zum Himmelbett findet man hier naturgetreu alles im Meerschweinchenmaßstab.