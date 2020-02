Was für ein Kracher! Eishockey-Klub KAC besetzt die vakante Stelle im Tor mit niemand geringerem als Jhonas Enroth. Der Schwede absolvierte acht Saisonen in der NHL, wurde bei Schwedens Weltmeistertitel 2013 als bester Tormann des Turniers ausgezeichnet. Zuletzt spielte Enroth drei Saisonen in der russischen KHL bei Dinamo Minsk. Manager Oliver Pilloni: „Er hat 13 Jahre lang beeindruckende Erfahrungen in den stärksten Ligen der Eishockey-Welt gesammelt - nun sind wir mit ihm und David Madlener gut aufgestellt.“