Zuerst hatte man am Freitag eigentlich Liverpool zugelost bekommen. Da die beiden Teams sich aber bereits in der Gruppe gegenüberstanden, wurde ein neuer Gegner gezogen. Nun trifft man also auf Derby County. Gewinnt man dieses Duell, würde im Viertelfinale der Sieger aus dem Duell zwischen Atalanta Bergamo und Olympique Lyon warten.