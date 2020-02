Der Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr auf der leicht schneebedecken Reschenbundesstraße bei Tösens. Aus noch ungeklärter Ursache kam ein Bundesheerfahrzeug, das sich auf dem Weg zu Grenzkontrollen in Nauders befand, ins Schleudern. Vier Soldaten saßen in dem Wagen. Das Fahrzeug touchierte in der Folge ein Auto und krachte schließlich frontal in ein weiteres Fahrzeug, das in die Gegenrichtung unterwegs war.