Die meisten Meldungen gab es 2019 in der Steiermark (1399), gefolgt von Niederösterreich (982), Salzburg (888) und Oberösterreich (851). In Wien wurden 364 Vorfälle publik, in Kärnten 434. Rückgänge wurden für Tirol (273) und Vorarlberg (443) verzeichnet. Die wenigsten Vorfälle wurden erneut im Burgenland (44) festgestellt. Die Informationen kommen von Verkehrsteilnehmern, von den Verkehrsredaktionen der Radiostationen oder vom Asfinag-Streckendienst.