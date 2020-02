Unglaublicher Vorfall am Donnerstag auf der Wiener Mariahilfer Straße. Erneut wurde in Wien ein Hund entführt, während er brav auf sein Frauerl gewartet hat. Ein Mann hat „Panda“, so der Name des Mischlings, ganz einfach mitgenommen. Anschließend ist er samt Vierbeiner in der Menschenmenge verschwunden.