Immerhin ist die Donaumetropole samt Umland nach London und Paris bei Gästen aus dem Reich der Mitte bereits die beliebteste Stadt in Europa. Wie groß der Rückgang durch das Coronavirus ist, wird erst in einigen Wochen absehbar sein. „Wir hoffen, dass sich die Auswirkungen in Grenzen halten“, so Zefferer. Eine im Frühjahr geplante Roadshow des Wien-Tourismus in China wurde vorerst verschoben.