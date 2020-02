Staatsanwaltschaft kündigt Berufung an

Daraus wollte der Richter aber keine Schuld ableiten und sprach die beiden Angeklagten frei. Nachdem der Kassierin zunächst nichts aufgefallen war, könne man das von den beiden Jugendlichen auch nicht erwarten. „Schüler haben selten einen 50er in der Hand“, meinte er. Der Staatsanwalt kündigte Berufung an, das Urteil ist nicht rechtskräftig.