„Österreich ist ein Land der Chancen“

Begleitet von einer Schar an Medienvertretern trat Raab dann der Integrationsklasse bei und setzte sich nach der Begrüßung in den Sesselkreis, um sich über das aktuelle Thema zu informieren. „Österreich ist ein Land der Chancen und es liegt nun an Ihnen, diese Chance zu ergreifen“, wendete sich die Ministerin dann an die Teilnehmerinnen. Da viele von ihnen noch nicht Deutsch sprechen, half eine Dolmetscherin dabei, ins Arabische zu übersetzen.